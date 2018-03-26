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В Польше задержали российского шпиона

Понедельник, 26 марта 2018, 12:32
В Польше задержали российского шпиона

Польские СМИ в понедельник сообщили о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности подозреваемого в шпионаже в пользу России.

По данным TVP Info, подозреваемый интересовался деятельностью Министерства энергетики.

Имя задержанного – Марек В. Он поддерживал контакты с российскими разведчиками, которые работают под дипломатическим покрытием в посольстве в Варшаве.

Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран Европейского Союза.

Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Как сообщает Onet.pl, задержание произошло 23 марта. Подозреваемого арестовали на три месяца.

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Связано ли это с задержанием шпиона, пока не известно.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

Европейская правда

Темы: ПольшаРосcия
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