В Польше задержали российского шпиона
Польские СМИ в понедельник сообщили о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности подозреваемого в шпионаже в пользу России.
По данным TVP Info, подозреваемый интересовался деятельностью Министерства энергетики.
Имя задержанного – Марек В. Он поддерживал контакты с российскими разведчиками, которые работают под дипломатическим покрытием в посольстве в Варшаве.
Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран Европейского Союза.
Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Как сообщает Onet.pl, задержание произошло 23 марта. Подозреваемого арестовали на три месяца.
Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Связано ли это с задержанием шпиона, пока не известно.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.