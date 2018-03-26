Суд відмовив Ситнику і продовжить розглядати позов Розенблата

Окружний адміністративний суд міста Києва продовжив розгляд справи за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та Служби безпеки.

Під час підготовчого засідання суд відмовив у задоволенні клопотання Ситника про залишення без розгляду даного адміністративного позову, інформує портал "Судова влада України".

Зазначається, що наразі закінчено підготовче провадження і справа призначена для розгляду по суті. Судове засідання відбудеться 25 квітня.

Як відомо, позивач Розенблат просить суд визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР, без попереднього укладення міжнародного договору, відповідно до закону України "Про міжнародні договори".

Також Розенблат просить суд визнати протиправною бездіяльність СБУ щодо не проведення належного та повного контролю за забезпеченням охорони державної таємниці Національним антикорупційним бюро, як це передбачено законодавством.

А саме розголошення інформації з грифом "державна таємниця" працівникам ФБР без попереднього укладення відповідного міжнародного договору.

Як відомо, агент НАБУ на прізвисько "Катерина" брала участь у спецоперації антикорупційних правоохоронних органів щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Як результат, нардепів звинувачують в тому, що вони вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.