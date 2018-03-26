Суд отказал Сытнику и продолжит рассматривать иск Розенблата

Окружной административный суд города Киева продолжил рассмотрение дела по иску народного депутата Борислава Розенблатта к директору Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и Службы безопасности.



Во время подготовительного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства Сытника об оставлении без рассмотрения данного административного иска, информирует портал "Судебная власть Украины".



Отмечается, что в настоящее время закончено подготовительное производство и дело назначено для рассмотрения по существу. Судебное заседание состоится 25 апреля.



Как известно, истец Розенблат просит суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с законом Украины "О международных договорах".



Также Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны Национальным антикоррупционным бюро, как это предусмотрено законодательством.



А именно разглашение информации с грифом "государственная тайна" работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Катерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Как результат, нардепов обвиняют в том, что они требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.