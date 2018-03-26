Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отказал Сытнику и продолжит рассматривать иск Розенблата

Понедельник, 26 марта 2018, 12:47

Окружной административный суд города Киева продолжил рассмотрение дела по иску народного депутата Борислава Розенблатта к директору Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и Службы безопасности.

Во время подготовительного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства Сытника об оставлении без рассмотрения данного административного иска, информирует портал "Судебная власть Украины".

Отмечается, что в настоящее время закончено подготовительное производство и дело назначено для рассмотрения по существу. Судебное заседание состоится 25 апреля.

Как известно, истец Розенблат просит суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, в соответствии с законом Украины "О международных договорах".

Также Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность СБУ по непроведению надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны Национальным антикоррупционным бюро, как это предусмотрено законодательством.

А именно разглашение информации с грифом "государственная тайна" работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

Как известно, агент НАБУ по прозвищу "Катерина" принимала участие в спецоперации антикоррупционных правоохранительных органов в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Как результат, нардепов обвиняют в том, что они требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: