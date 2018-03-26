В Азовському морі затримали судно рибалок під прапором РФ

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Понеділок, 26 березня 2018, 13:14

Корабель морської охорони українських прикордонників затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації.

Це сталося 25 квітня у частині українських вод Азовського моря, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. На борту перебував екіпаж із 10 осіб.

"У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим", – йдеться в повідомленні.

"Окрім цього члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч", – додають прикордонники.

 
Судно "Норд"
ДПСУ

Затримане судно із командою відконвоювало до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Будуть встановлювати особи затриманих.

Крім того у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

 

За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області.

На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ.

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Теми: Крим Прикордонна служба
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