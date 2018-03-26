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В Азовском море задержали судно рыбаков под флагом РФ

Понедельник, 26 марта 2018, 13:14

Корабль морской охраны украинских пограничников задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.

Это произошло 25 марта в части украинских вод Азовского моря, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. На борту находился экипаж из 10 человек.



"В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сообщении.

"Кроме того, члены суднокоманды нарушили порядок выезда со временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г.. Керчь", – добавляют пограничники.

Судно
Судно "Норд"
ГПСУ

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Будут устанавливать личности задержанных.

Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

 

По факту обнаружения правонарушения проинформированы подразделение прокуратуры, УСБУ АРК и ГУНП в Запорожской области.

На задержанных членов суднокоманды составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК.

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Темы: КрымПограничная служба
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