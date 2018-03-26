У РФ помер засновник фінансової піраміди "МММ" Мавроді – росЗМІ

У Росії помер засновник найбільшої фінансової піраміди "МММ" 62-річний Сергій Мавроді.

Про це повідомляє 26 березня видання "Московский комсомолец".

За інформацією російського видання, напередодні вночі Мавроді був госпіталізований з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова в Москві.

Мавроді скаржився на слабкість і болі в серці, а випадковий перехожий викликав йому "швидку".

"Мавроді був госпіталізований в 67-у міськлікарню. Врятувати його не вдалося - сьогодні вранці він помер", - повідомляє видання.

Мавроді створив акціонерне товариство "МММ" у 1992 році. Воно вважається класичною і найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою. Кількість постраждалих від фінансових махінацій Мавроді за різними даними становить від 10 до 15 мільйонів осіб.

У 1994 році Мавроді став депутатом російського парламенту Через рік його позбавили мандата.

У 2007 році Мавроді отримав 4,5 роки в'язниці за шахрайство. Весь цей термін він відбув ще під час попереднього ув'язнення, поки велося слідство.

У 2011 році він організував для жителів Росії і країн СНД нову фінансову піраміду МММ-2011, рік по тому реорганізовану в МММ-2012. Піраміда в результаті зазнала краху.