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В РФ умер основатель финансовой пирамиды "МММ" Мавроди – росСМИ

Понедельник, 26 марта 2018, 13:32

В России скончался основатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" 62-летний Сергей Мавроди.

Об этом сообщает 26 марта издание "Московский комсомолец".

По информации российского издания, накануне ночью Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова.

Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, а случайный прохожий вызвал ему "скорую".

"Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось – сегодня утром он скончался", – сообщает издание.

Мавроди создал акционерное общество "МММ" в 1992 году. Оно считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Количество пострадавших от финансовых махинаций Мавроди по разным данным составляет от 10 до 15 миллионов человек.

В 1994 году Мавроди стал депутатом российского парламента Через год его лишили мандата.

В 2007 году Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

В 2011 году он организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011, год спустя реорганизованную в МММ-2012. Пирамида в итоге потерпела крах.

Темы: Росcия
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