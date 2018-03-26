Скриньки від депутата: Мешканці кажуть про втручання у таємницю листування

Жителька столичної багатоповерхівки у Солом'янському районі адвокат Євгенія Закревська заявляє, що місцевий депутат під час заміни старих поштових скриньок на нові у їхньому будинку, викинув кореспонденцію всіх мешканців.

Про це вона написала у Facebook.

"Кілька днів тому у будинку раптово зникли всі поштові скриньки. Разом з поштою. Залишивши після себе мерзенні нефарбовані плями на стінах і виламані замки. Просто без попередження якісь мужики забрали не нові, але цілком працюючі ящики з квитанціями, листами, повістками і спамом. Потім повісили нові в іншому місці (мерзенні плями залишилися)", - написала Закревська.

Вона підкреслила, що нові скриньки гірші за функціоналом, але мають металеві таблички з вигравіруваним ім'ям місцевого депутата від БПП "Солідарність" Андрія Андрєєва.

"Там хтось говорив, що нібито перекладуть пошту зі старих в нові ... (якого дива взагалі якісь ліві чуваки в принципі будуть ритися в моїй пошті?) Але навіть і цього немає", - написала мешканка.

Закревська додала, що місцеві бабусі "прямим текстом лають бовдурів направо і наліво".

"Чуваки (ті, що на брелочках увічнилися), у мене для вас погані новини: Стаття 163 КК: Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції – карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років … або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років", - нагадала Закревська.

Вона додала, що з цього приводу напише повідомлення про злочин.

Користувачі соцмережі відзначають, що скриньки замінюють по всьому місту, і обурюються, що скриньки замінюють без дозволу мешканців, хоча, ймовірно, бюджетним коштом.

"Теж саме було кілька років тому перед виборами. Тільки в нашому випадку усі листи якимось чином дістали зі скриньок і викинули на велику купу під новими поштовими скриньками, благодійники", - написав Дмитро Симоненко.

Інші користувачі радять, як мешканцям отримати вигоду зі скриньок з ім'ям депутата.

"Власники квартир в будинку можуть прийняти рішення про вартість розміщення реклами в під'їзді, і направити цьому шкету пропозицію її оплачувати, або демонтувати", - порадив Яків Євгенович.

У свою чергу депутат Андрій Андрєєв, чиє ім'я вигравіюване на скриньках, каже, що робив усе на прохання мешканців, кореспонденції не забирав і бюджетних коштів не витрачав.

"Уся кореспонденція була перенесена у нові скриньки. По-друге, чого ми це зробили? Бо до нас були неодноразові звернення кооперативного управління, бо це кооперативний будинок Златопільська, 4К. І це не за бюджетні кошти. Це кошти меценатів", - сказав Андрєєв.

При цьому він не зміг відповісти, скільки коштує замінити скриньки, і відмовився назвати благодійників.

Своє ім'я на скриньках пояснив тим, що меценати не хотіли називатися, а він не проти.

"До мене звернулися мешканці. Я знайшов меценатів, які хотіли допомогти, але хотіли залишитись невідомими. (Як я їх шукаю – ред.) – це моя особиста справа. Не хочу ділитися цією процедурою, щоб мої напрацювання не використовували інші", - сказав Андрєєв.

Депутат у Facebook публікує звіти про замінені скриньки Фото з facebook

Яким чином вилучалася і вкладалася кореспонденція, депутат відповісти не зміг і порадив мешканцям звернутися до корпоративного управління.

"У них у будинку багато є проблем. У тому числі з корпоративним правлінням. Якщо є такі свідомі і активні мешканці, то, думаю, всі сусіди їм будуть вдячні, якщо вони очолять цю організацію і будуть діяти виключно у межах чинного законодавства", - сказав Андрєєв.

Він також додав, що скарги отримує завжди, бо "не скаржаться на тих, хто не робить".

Депутат також запевнив, що це ніяка не передвиборча агітація, бо місцевих виборів найближчим часом не буде, і запевнив, що перед виборами усі таблички з його ім'ям знімуть.

"Усе знімемо, щоб не було політичних провокацій", - сказав Андрєєв.

Як відомо, поштові скриньки депутати замінюють у Києві останні кілька років. Часто роблять це за бюджетні кошти – ті, що передбачені Програмою вирішення депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень мешканців.

У минулому році мер Києва лише одним своїм розпорядженням розподілив понад 440 тисяч гривень на виконання доручень виборців.

Депутати від БПП люблять замінювати скриньки

Частину цих коштів на прохання Андрєєва та інших депутатів від "Солідарності" спрямували саме на встановлення нових поштових скриньок.

Люблять з ними фотографуватися