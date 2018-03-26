Ящики от депутата: Жители говорят о вмешательстве в тайну переписки

Жительница столичной многоэтажки в Соломенском районе адвокат Евгения Закревская заявляет, что местный депутат при замене старых почтовых ящиков на новые в их доме, выбросил корреспонденцию всех жителей.

Об этом она написала в Facebook.

"Несколько дней назад в доме внезапно исчезли все почтовые ящики. Вместе с почтой. Оставив после себя мерзкие некрашеные пятна на стенах и выломанные замки. Просто без предупреждения какие-то мужики забрали не новые, но вполне работающие ящики с квитанциями, письмами, повестками и спамом. Потом повесили в другом месте (мерзкие пятна остались)", - написала Закревская.

Она подчеркнула, что новые ящики хуже по функционалу, но имеют металлические таблички с выгравированным именем местного депутата от БПП "Солидарность" Андрея Андреева.

"Там кто-то говорил, что вроде как переложат почту из старых в новые ... (с какой стати вообще какие-то левые чуваки в принципе будут рыться в моей почте?) но даже и этого нет", - написала жительница.

Закревская добавила, что местные бабушки "прямым текстом хаят придурков направо и налево".

"Чуваки (те, что на брелочке увековечились), у меня для вас плохие новости: Статья 163 УК: Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции – наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы до 3 лет ... или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", - напомнила Закревская.

Она добавила, что по этому поводу напишет сообщение о преступлении.

Пользователи соцсети отмечают, что ящики заменяют по всему городу, и возмущаются, что это делают без разрешения жителей, хотя, вероятно, за счет бюджета.

"То же самое было несколько лет назад перед выборами. Только в нашем случаи все письма как-то извлекли из ящиков и сбросили на большую кучу под новыми почтовыми ящиками, благодеятели", - написал Дмитрий Симоненко.

Другие пользователи советуют, как жителям извлечь выгоду из ящиков с именем депутата.

"Владельцы квартир в доме могут принять решение о стоимости размещения рекламы в подъезде, и направить этом шкету предложение ее оплачивать, или демонтировать", - посоветовал Яков Евгеньевич.

В свою очередь депутат Андрей Андреев, чье имя выгравировано на ящиках, говорит, что делал все по просьбе жителей, корреспонденции не забирал и бюджетных средств не тратил.

"Вся корреспонденция была перенесена в новые ящики. Во-вторых, почему мы это сделали? Потому что к нам были неоднократные обращения кооперативного управления, потому что это кооперативный дом Златопольская, 4К. И это не за бюджетные средства. Это средства меценатов", - сказал Андреев.

Депутат в Facebook публикует отчеты о замене ящиков

При этом он не смог ответить, сколько стоит заменить ящики, и отказался назвать благотворителей.

Свое имя на ящиках объяснил тем, что меценаты не хотели называться, а он не против.

"Ко мне обратились жители. Я нашел меценатов, которые хотели помочь, но хотели остаться неизвестными. (Как я их ищу – ред.) – это мое личное дело. Не хочу делиться этой процедурой, чтобы мои наработки не использовали другие", - сказал Андреев.

Каким образом изымалась и укладывалась назад корреспонденция, депутат ответить не смог и посоветовал жителям обратиться к корпоративному управлению.

"У них в доме много есть проблем. В том числе с корпоративным правлением. Если есть такие сознательные и активные жители, то, думаю, все соседи им будут благодарны, если они возглавят эту организацию и будут действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - сказал Андреев.

Он также добавил, что жалобы получает всегда, потому что "не жалуются на тех, кто не делает".

Депутат также заверил, что это никакая не предвыборная агитация, так как местных выборов в ближайшее время не будет, и заверил, что перед выборами все таблички с его именем снимут.

"Все снимем, чтобы не было политических провокаций", - сказал Андреев.

Как известно, почтовые ящики депутаты заменяют в Киеве последние несколько лет.

Часто делают это за бюджетные средства – те, которые предусмотрены Программой решения депутатами Киевсовета социально-экономических проблем, выполнения предвыборных программ и поручений избирателей.

В прошлом году мэр Киева только одним своим распоряжением распределил более 440 тысяч гривен на выполнение поручений избирателей.

Депутаты от БПП любят заменять ящики

Часть этих средств по просьбе Андреева и других депутатов от "Солидарности" направили именно на установку новых почтовых ящиков.

Депутаты любят фотографироваться с ящиками