День дощу, день снігу й ожеледиці, а потім без морозів – синоптики

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Понеділок, 26 березня 2018, 14:14

27 березня в Україні атмосферні фронти принесуть збільшення хмарності, опади і підвищення нічної температури.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У південних, східних та більшості центральних областей країни очікується дощ, вночі з мокрим снігом; на решті території вночі без опадів, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вночі, вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Сумській, Харківській і Луганській областях 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні та Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Погода 27 березня
Погода 27 березня
Укргідромецтентр

28 березня часом очікується невеликий дощ, вночі, крім півдня, з мокрим снігом.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півночі Лівобережжя 0-5° морозу, вдень 2-8° тепла; в південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Прогноз на 28 березня
Прогноз на 28 березня

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі, вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 27 березня в Києві найвища температура вдень була 19,6° в 1992 році, найнижча вночі 11,5° в 1899 році.

28 березня у столиці невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі, вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Попередній прогноз на 29 березня
Попередній прогноз на 29 березня

Синоптик Наталка Діденко також пише у Facebook, що "завтра циклон та атмосферні фронти наженуть більше хмар і пройдуть періодичні дощі".

"Помірні опади очікуються вночі на півдні та в центральних областях, а вдень – на сході та у центрі. На заході та півночі – або невеликий дощ, або просто волога хмарність", – повідомляє ДІденко.

Температура повітря вночі – близько нуля, десь -3+3, у вівторок вдень +4+9 градусів, на півдні +7+14 градусів, уточнює вона.

За даними Діденко, у Києві у вівторок "може збільшитися хмарність і трохи покапає, вночі до -2 градусів, вдень до +5, +6 градусів".

"У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг, але вже надалі – ніяких мінусів навіть вночі", – запевняє синоптик.

Щоправда наприкінці тижня посилиться вітер.

Рятувальники також застерігають, що з 27 березня на дніпровських водосховищах очікується початок руйнування криги (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні).

27-30 березня біля м. Вилкове на Одещині можливе затоплення понижених незаселених ділянок міста у зв’язку з хвилею водопілля (в межах 155-165 см над нулем поста).

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Теми: погода
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