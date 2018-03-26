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День дождя, день снега и гололеда, а потом без морозов – синоптики

Понедельник, 26 марта 2018, 14:14

27 марта в Украине атмосферные фронты принесут увеличение облачности, осадки и повышение ночной температуры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории ночью без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях 4-9° мороза, днем 2-7° тепла; на юге и Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

Погода 27 марта
Погода 27 марта
Укргидрометцентр

28 марта временами ожидается небольшой дождь, ночью, кроме юга, с мокрым снегом.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на севере Левобережья 0-5° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

Прогноз на 28 марта
Прогноз на 28 марта

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 27 марта в Киеве самая высокая температура днем была 19,6° в 1992 году, самая низкая ночью 11,5° в 1899 году.

28 марта в столице небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Предварительный прогноз погоды на 29 марта
Предварительный прогноз погоды на 29 марта

Синоптик Наталья Диденко также пишет в Facebook, что "завтра циклон и атмосферные фронты нагонят больше облаков и пройдут периодические дожди".

"Умеренные осадки ожидаются ночью на юге и в центральных областях, а днем ​​– на востоке и в центре. На западе и севере – либо дождь, либо просто влажная облачность", – сообщает Диденко.

Температура воздуха ночью – около нуля, где -3 +3, во вторник днем +​​4+9 градусов, на юге +7+14 градусов, уточняет она.

По данным Диденко, в Киеве во вторник "может увеличиться облачность и немного покапает, ночью до -2 градусов, днем ​​до +5, +6 градусов".

"В среду ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег, но после уже – никаких минусов даже ночью", – уверяет синоптик.

Правда, в конце недели усилится ветер.



Спасатели также предупреждают, что с 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда (кроме Каховского водохранилища, где льда нет).

27-30 марта около г. Вилково Одесской области возможно затопление пониженных незаселенных участков города в связи с волной паводка (в пределах 155-165 см над нулем поста).

Темы: погода
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