У Дніпрі – сміттєвий колапс

У місті Дніпро склалася загрозлива ситуація з вивезенням сміття.



Про це повідомляє 26 березня в Facebook повідомив міський голова Борис Філатов.



"У місті склалася абсолютно неприйнятна ситуація з вивезенням сміття. Люди скаржаться буквально з усіх мікрорайонів і селищ, що сміття не вивозиться вже тиждень", – пише мер.



За його словами, в ситуації винна "приватна монополія компанії, кінцевим власником якої є один з впливових чиновників облради".



"Уже кілька місяців ця компанія шантажує міську раду, вимагаючи у багато разів підвищити тариф на вивіз сміття. Фактично, ця публіка хоче залізти в кишеню кожному з вас", – заявляє Філатов.



"Розуміючи, що я не дозволю цього зробити, вони вирішили використовувати методи італійської мафії. А саме, оголосити тихий страйк, як, наприклад, у Неаполі або на Сицилії, коли сміття навмисно не вивозиться... Вони оголосили всім нам війну. Ну що ж виклик прийнято. Мені не звикати воювати", – зазначає мер.



Філатов пообіцяв навести порядок "за тиждень, можливо днів за десять".