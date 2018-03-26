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У Дніпрі – сміттєвий колапс

Понеділок, 26 березня 2018, 14:19
У Дніпрі – сміттєвий колапс

У місті Дніпро склалася загрозлива ситуація з вивезенням сміття.

Про це повідомляє 26 березня в Facebook повідомив міський голова Борис Філатов.

"У місті склалася абсолютно неприйнятна ситуація з вивезенням сміття. Люди скаржаться буквально з усіх мікрорайонів і селищ, що сміття не вивозиться вже тиждень", – пише мер.

За його словами, в ситуації винна "приватна монополія компанії, кінцевим власником якої є один з впливових чиновників облради".

"Уже кілька місяців ця компанія шантажує міську раду, вимагаючи у багато разів підвищити тариф на вивіз сміття. Фактично, ця публіка хоче залізти в кишеню кожному з вас", – заявляє Філатов.

"Розуміючи, що я не дозволю цього зробити, вони вирішили використовувати методи італійської мафії. А саме, оголосити тихий страйк, як, наприклад, у Неаполі або на Сицилії, коли сміття навмисно не вивозиться... Вони оголосили всім нам війну. Ну що ж виклик прийнято. Мені не звикати воювати", – зазначає мер.

Філатов пообіцяв навести порядок "за тиждень, можливо днів за десять".

Українська правда

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Теми: Дніпро
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