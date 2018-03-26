В Днипре – мусорный коллапс

В городе Днипро сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора.



Об этом сообщает 26 марта в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов.

"В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и посёлков, что мусор не вывозится уже неделю", – пишет мэр.

По его словам, в ситуации виновна "частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета".

"Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас", – заявляет Филатов.

"Понимая, что я не позволю этого сделать, они решили использовать методы итальянской мафии. А именно, объявить тихую забастовку, как, например в Неаполе или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится… Они объявили всем нам войну. Ну что же вызов принят. Мне не привыкать воевать", – отмечает мэр.

Филатов пообещал навести порядок "за неделю, быть может дней за десять".