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Радник Порошенка назвав невдоволених владою "ворогами"

Понеділок, 26 березня 2018, 15:47
Радник Порошенка назвав невдоволених владою ворогами

Радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков вважає людей, які критикують діючу владу, ворогами держави.

Про це він пише у Facebook.

"Ми називаємо цих людей зрадофілами. Але чи не час вже сказати очевидне? Вони - вороги", - заявляє Бірюков.

За його словами, насправді в бідах України винна Росія, а не президент.

"У нашій країні залишається гігантський натовп ідіотів, які щиро кричать про зраду і звинувачують у всіх проблемах саме керівництво України, скромно обходячи увагою країну-сусідку", - обурюється радник.

Порошенко ж, на думку Бірюкова, робить все, щоб українцям жилося легше.

"За ці 4 роки, у воюючій країні: стабілізувалася і почала зростати економіка, проводяться структурні реформи, відновлюється армія, ремонтуються дороги, будуються школи і дитячі садки, сформована міжнародна коаліція союзників", - пише він.

Українська правда

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Теми: Порошенко
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