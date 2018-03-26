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Советник Порошенко назвал недовольных властью "врагами"

Понедельник, 26 марта 2018, 15:47
Советник Порошенко назвал недовольных властью врагами

Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков считает людей, которые критикуют действующую власть, врагами государства.

Об этом он пишет в Facebook.

"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", - заявляет Бирюков.

По его словам, на самом деле в бедах Украины виновата Россия, а не президент.

"В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку", - негодует советник.

Порошенко же, по мнению Бирюкова, делает все, чтобы украинцам жилось легче.

"За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников", - пишет он.

Украинская правда
Темы: Порошенко
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