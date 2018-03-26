США закривають консульство РФ в Сіетлі та висилають 60 дипломатів

США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття останнього дипломатичного форпосту Москви на західному узбережжі країни, в рамках узгоджених зусиль з союзниками, щоб покарати Росію за напад із застосуванням смертоносної нервово-паралітичної речовини на початку цього місяця у Британії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Білого дому.



США висилають 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Вони та їхні сім'ї мають сім днів, щоб залишити країну.

"США здійснюють цей крок спільно з нашими союзниками і партнерами по всьому світу у відповідь на використання Росією хімічної зброї військового класу на території Сполученого Королівства", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Як повідомляє npr.org, високопоставлений американський чиновник повідомив, що консульство РФ в Сіетлі буде закрите, оскільки воно дуже близько знаходиться до підводної бази США та місця дислокації основних виробничих потужностей корпорації "Боїнг".

Як відомо, у грудні 2016 року США вислали 35 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у президентські вибори в США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та кілька європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.

Європейська правда