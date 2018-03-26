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США закрывают консульство РФ в Сиэтле и высылают 60 дипломатов

Понедельник, 26 марта 2018, 17:18

США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии последнего дипломатического форпоста Москвы на западном побережье страны, в рамках согласованных усилий с союзниками, чтобы наказать Россию за нападение с применением смертоносного нервно-паралитического вещества в начале этого месяца в Британии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого Дома.

США высылают 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

У них и их семей есть семь дней, чтобы покинуть страну.

"США осуществляют этот шаг совместно с нашими союзниками и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного класса на территории Соединенного Королевства", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщает npr.org, высокопоставленный американский чиновник сообщил, что консульство РФ в Сиэтле будет закрыто, поскольку оно очень близко находится к подводной базе США, а также месту дислокации основных производственных мощностей корпорации "Боинг".

Как известно, в декабре 2016 года США выслали 35 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Европейская правда

Темы: США
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