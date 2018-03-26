У Харкові горів торгівельний центр, евакуювали 31 людину

У Харківському торгівельному центрі "Будинок торгівлі центральний" через займання електромережі спалахнула пожежа, поранених та загиблих немає.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

На місце відправили 4 оперативних пожежно-рятувальних відділення на автоцистернах, автодрабину та спеціальний рятувальний автомобіль.

"Розвідка пожежі встановила, що у даному торгівельному закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв.м., а також електрощитова у підвалі на площі 3 кв.м. Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму", - зазначають рятувальники.

За попередніми даними причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.

У ДСНС говорять, що адміністрація ТЦ змогла евакуювати більшість відвідувачів та співробітників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались.