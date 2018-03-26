В Харькове горел торговый центр эвакуировали 31 человека

В Харьковском торговом центре "Дом торговли центральный" из-за возгорания электросети вспыхнул пожар, раненых и погибших нет.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

На место отправили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестницу и специальный спасательный автомобиль.

"Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма", - отмечают спасатели.

По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.

В ГСЧС говорят, что администрация ТЦ смогла эвакуировать большинство посетителей и сотрудников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.