В Харькове горел торговый центр эвакуировали 31 человека

7576 просмотров
Понедельник, 26 марта 2018, 21:20

В Харьковском торговом центре "Дом торговли центральный" из-за возгорания электросети вспыхнул пожар, раненых и погибших нет.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

На место отправили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестницу и специальный спасательный автомобиль.

"Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма", - отмечают спасатели.

По предварительным данным причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.

В ГСЧС говорят, что администрация ТЦ смогла эвакуировать большинство посетителей и сотрудников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.

 
 
 

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Харьков чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
Экс-главу патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение 25 марта 2018, 12:00
Опрос: Кернеса второй раз подряд назвали мэром, которому доверяют больше всего 24 марта 2018, 15:54
Правоохранители проводят 20 обысков в горсовете Харькова 23 марта 2018, 12:31
Все новости
Главные новости
Уже более 20 стран высылают российских дипломатов
Главные новости дня – за 60 секунд
По предварительным данным, украинцы не пострадали во время пожара в Кемерово - МИД
50 парней сорвали выставку на Docudays UA: "потоптали" права человека
Все новости
ted

Почему некомпетентные люди думают, что они едва не гении – TED

здоровье

7 причин, почему нельзя ложиться спать с влажными волосами