У Києві обмежать рух Південним мостом і шляхопроводами біля Північного мосту
Понеділок, 26 березня 2018, 23:03
У столиці через ремонтні роботи частково обмежать рух транспорту Південним мостом та шляхопроводами біля Північного мосту.
Про це повідомляється на сайті КМДА.
Обмеження руху триватимуть 27 березня.
Графік обмеження руху:
з 10:00 до 14:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку житлового масиву Троєщина;
з 14:00 до 19:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку ст. м. "Почайна" ("Петрівка");
з 10:00 до 14:00 Південним мостом у напрямку житлового масиву Позняки;
з 14:00 до 19:00 Південним мостом у напрямку центру міста.
Українська правда