У Києві обмежать рух Південним мостом і шляхопроводами біля Північного мосту

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Понеділок, 26 березня 2018, 23:03

У столиці через ремонтні роботи частково обмежать рух транспорту Південним мостом та шляхопроводами біля Північного мосту.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Обмеження руху триватимуть 27 березня.

Графік обмеження руху:

з 10:00 до 14:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку житлового масиву Троєщина;

з 14:00 до 19:00 шляхопроводом через просп. Героїв Сталінграду біля Північного мосту у напрямку ст. м. "Почайна" ("Петрівка");

з 10:00 до 14:00 Південним мостом у напрямку житлового масиву Позняки;

з 14:00 до 19:00 Південним мостом у напрямку центру міста.

Українська правда
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Теми: Київ авто транспорт
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