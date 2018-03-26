В Киеве ограничат движение по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

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Понедельник, 26 марта 2018, 23:03

В столице из-за ремонтных работ частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Ограничение движения продлятся 27 марта.

График ограничения движения:

с 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

с 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ("Петровка")

с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

Украинская правда
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Темы: Киев авто транспорт
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