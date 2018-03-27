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Доба в АТО: 47 обстрілів, втрат немає

Вівторок, 27 березня 2018, 07:55

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню, здійснивши 47 обстрілів позицій сил АТО. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ у Водяному.

Також агресор застосував гранатомети – в районі Шахти Бутівка та Кам’янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв укріплення ЗСУ під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської. 

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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