Сутки в АТО: 47 обстрелов, потерь нет

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Вторник, 27 марта 2018, 07:55

В прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам ВСУ в Водяном.

Также агрессор применил гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополья, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкиного, Талаковки и Гнутового.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления ВСУ под Новгородским, а из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

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Темы: АТО боевые действия Донбасс
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