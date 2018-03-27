У Кемерові мітингують, вимагаючи відставки влади і приходу Путіна

У вівторок вранці до будівлі адміністрації Кемеровської області прийшли люди, вимагаючи розповісти правду про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня".



Як передає кореспондент агентства "Интерфакс", спочатку на площі Совєтов зібралися близько 300 осіб, потім кількість людей стала збільшуватися.



Спершу на площі були виставлені огорожі, але потім їх частково прибрали.



Багато хто приніс із собою фотографії дітей.



Городяни вимагають від влади розповісти правду про трагедію, що сталася в неділю.



Багато хто не вірить, що оприлюднене число жертв відповідає дійсності; інші вважають, що відразу після початку пожежі до ТЦ прибуло дуже мало рятувальників, які не зробили всього необхідного для порятунку людей.





За останніми даними, в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" 25 березня загинули 64 людини.



Час від часу натовп скандує "Правду!" і "У відставку!".



Віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов вийшов до жителів Кемерова. Як повідомляє кореспондент "Медузи", натовп зустрів його криками "Правду!", "У відставку!", "Вбивці!".



Також присутні на мітингу вимагали, щоб до них вийшов президент Росії Володимир Путін, який прилетів 27 березня в Кемерово.

"Чому король у теплі?! Ми його не обирали!", – скандували люди, передає кореспондент "Медузи".



Мітингувальники домовилися самостійно підрахувати число жертв пожежі в торговому центрі – жителі будуть надсилати дані про загиблих на спільну електронну адресу.



У свою чергу, мер Кемерова Ілля Середюк відправив ініціативну групу жителів до міських моргів, де вони зможуть переконатися, скільки тіл загиблих було доставлено туди після пожежі в торговому центрі "Зимова вишня".





Співробітники моргу в Кемерові пустили ініціативну групу громадян, повідомив активіст Ігор Востріков на мітингу. Він втратив у пожежі в "Зимовій вишні" всю сім'ю.



Місцева влада організувала підвезення на площу Совєтов аудіотехніки для того, щоб тих, виступає, було краще чути.

Рано вранці у вівторок в Кемерове прибув президент Росії Володимир Путін. Він поклав квіти біля торгового центру "Зимова вишня", де пожежа згубила десятки людей.