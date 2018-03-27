Во вторник утром к зданию администрации Кемеровской области пришли люди, требуя рассказать правду о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", изначально на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться.

Сперва на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.

Многие принесли с собой фотографии детей.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии.

Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.

По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека.

Время от времени толпа скандирует "Правду!" и "В отставку!".

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова. Как сообщает корреспондент "Медузы", толпа встретила его криками "Правду!", "В отставку!", "Убийцы!".

Также собравшиеся на митинге потребовали, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин, который прилетел 27 марта в Кемерово.

"Почему король в тепле?! Мы его не выбирали!", – скандировали люди, передает корреспондент "Медузы".

Митингующие договорились самостоятельно подсчитать число жертв пожара в торговом центре – жители будут присылать данные о погибших на общий электронный адрес.

В свою очередь, мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, где они смогут убедиться, сколько тел погибших было доставлено туда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, сообщил активист Игорь Востриков на митинге. Он потерял в пожаре в "Зимней вишне" всю семью.

Местные власти организовали подвоз на площадь Советов аудиотехники для того, чтобы улучшить слышимость выступающих.

Рано утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня", где пожар погубил десятки людей.