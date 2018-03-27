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Путін назвав причину трагедії в Кемерові

Вівторок, 27 березня 2018, 09:48
Путін назвав причину трагедії в Кемерові
ТАСС

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в місті Кемерово недбалість людей.

Про це він сказав у Кемерові на нараді з ліквідації наслідків пожежі, повідомляє "Интерфакс".

Російський лідер висловив співчуття рідним і близьким загиблих, почавши нараду з хвилини мовчання.

"Що у нас відбувається? Це ж не бойові дії, не викид метану на шахті несподіваний! Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію й втрачаємо стільки людей – через що? Через злочинну недбалість, через розгільдяйство", – сказав він.

"Потрібно дати правову оцінку діям кожного посадовця. Без грошей довідку можна отримати, а за гроші все, що завгодно підпишуть", – сказав Путін.

Він наголосив, що органи влади повинні проконтролювати, як організовано роботу бізнесу, і "забезпечити необхідний рівень безпеки".

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін повідомив, що СК РФ у рамках справи про пожежу вилучила величезну кількість документів, які зараз вивчає.

Він не виключив, що будівлю кондитерської фабрики, побудовану в 1968 році, було в 2013 році перебудовано в торговий центр, ймовірно, з порушеннями.

Крім того, у торговому центрі "Зимова вишня" не працювала пожежна сигналізація.

"Із 19 ​​числа в них сигналізація не працювала, але ніхто цим не займався", – сказав Бастрикін.

Він також повідомив, що охоронець ТЦ після початку пожежі не ввімкнув систему сповіщення, яка працювала, на відміну від сигналізації.

"Ми не можемо дати цьому розумного пояснення, якась людина непідготовлена", – зізнався Бастрикін.

Голова Слідкому повідомив, що генетична експертиза тіл загиблих при пожежі займе до двох тижнів: "У нас таких тіл 37 осіб, де потрібно проводити генетичну експертизу. До двох тижнів це займе".

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв пообіцяв провести особистий прийом За його словами, родичам загиблих почали надавати фінансову допомогу, будуть вирішувати питання з їхніми боргами і кредитами, інші проблеми.

За даними Міздоров'я РФ, упізнано 25 із 64 загиблих під час пожежі, з цих 25-ти 13 – діти від 4 до 13 років.

А джерело в екстрених службах РФ повідомило "РИА Новости" свіжі дані: "Постраждала 131 особа, з них 64 людини загинули, 14 осіб (в тому числі 3 дитини) госпіталізовано, 53 – амбулаторно".

З вівторка родичам загиблих почнуть видавати тіла.

У різних регіонах РФ починають оголошувати жалобу за загиблими в Кемерові.

Володимир Путін вранці поклав квіти біля торгового центру "Зимова вишня", а згодом поїхав у лікарню провідати постраждалих.

Також Путін відвідав будівлю судмедекспертизи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянадзвичайна подіяПутін
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