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Путин назвал причину трагедии в Кемерово

Вторник, 27 марта 2018, 09:48
Путин назвал причину трагедии в Кемерово
ТАСС

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово халатность людей.

Об этом он сказал в Кемерово на совещании по ликвидации последствий пожара, сообщает "Интерфакс".

Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный! Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей – из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – сказал он.

"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что органы власти должны проконтролировать, как организована работа бизнеса, и "обеспечить необходимый уровень безопасности".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что  СК РФ в рамках дела о пожаре изъял огромное количество документов, которые сейчас изучает.

Он допустил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр с нарушениями.

Кроме того, по данным следователей, в ТЦ "Зимняя вишня" не работала пожарная сигнализация.

"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", – сказал Бастрыкин.

Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", – признался Бастрыкин.

Глава Следкома сообщил, что генетическая экспертиза тел погибших при пожаре займет до двух недель: "У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал провести личный прием  По его словам, родственникам погибших начали оказывать финансовую помощь, будут решать вопросы с их долгами и кредитами, другие проблемы.

По данным Миздрава РФ, опознано 25 из 64 погибших при пожаре, из этих 25-ти 13 – дети от 4 до 13 лет.

А источник в экстренных службах РФ сообщил "РИА Новости" свежие данные: "Пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 – амбулаторно".

Со вторника родственникам погибших начнут выдавать тела.

В разных регионах РФ начинают оглашать траур по погибшим в Кемерово.

Владимир Путин во вторник утром возложил цветы у торгового центра "Зимняя вишня", а позже похеал в больницу навестить пострадавших.

Кроме того, Путин посетил здание судмедэкспертизы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиеПутин
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