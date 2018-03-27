Поліція викрила підпільний розпродаж військової техніки

У Житомирській області поліція вийшла на схему розкрадання військової та іншої спеціальної техніки.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

За її інформацією, слідчі натрапили на техніку в ході розслідування обставин пошкодження магістрального нафтопроводу.

"Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі та вилучено майже 200 об’єктів, підготовлених до продажу. Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у т.ч. для транспортування людей по суходолу і на воді", - йдеться в повідомленні.

Також вилучено велику кількість запчастин, акумуляторні батареї, шини та документи про походження техніки.

Зараз правоохоронці встановлюють приналежність знахідок, чи перебувають вони на відповідному обліку у військових частинах.

Водночас з’ясувалося, що фізична особа розмістила в інтернеті оголошення про продаж вказаної техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає обмеження волі на 3-5 років або ув’язнення на 3-8 років.

Поліція подала до суду клопотання про арешт техніки до з’ясування усіх обставин.

При цьому радник президента Юрій Бірюков назвав брехунами засоби масової інформації, які написали про "крадену" техніку. Про це йдеться в його пості у Facebook.

"Спочатку Нацполіція викладає абсолютно коректну інформацію, де в заголовку немає ЖОДНОГО СЛОВА про те, що техніка крадена... А ось "наші" доблесні ЗМІ, від Вістей і Зірки до Гордона і 112-го - відразу ж винесли вирок і приписали слово "крадена", - обурюється Бірюков.

Він викладав скрін-шот повідомлення прес-служби Нацполіції від 27 березня, в якому чітко, хоч і не в заголовку, написано, що правоохоронці "вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів".

Пізніше поліція підкоригувала свій прес-реліз, помінявши фразу на "виявили ознаки розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів".

За словами Бірюкова, величезна кількість військової техніки опинилася у приватних руках, оскільки ще в 2008 році уряд Юлії Тимошенко влаштував великий розпродаж цих об'єктів.

Євген Кізілов, УП