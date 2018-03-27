Поліція викрила підпільний розпродаж військової техніки

У Житомирській області поліція вийшла на схему розкрадання військової та іншої спеціальної техніки.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

За її інформацією, слідчі натрапили на техніку в ході розслідування обставин пошкодження магістрального нафтопроводу.

"Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі та вилучено майже 200 об’єктів, підготовлених до продажу. Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у т.ч. для транспортування людей по суходолу і на воді", - йдеться в повідомленні.

Також вилучено велику кількість запчастин, акумуляторні батареї, шини та документи про походження техніки.

Зараз правоохоронці встановлюють приналежність знахідок, чи перебувають вони на відповідному обліку у військових частинах.

Водночас з’ясувалося, що фізична особа розмістила в інтернеті оголошення про продаж вказаної техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає обмеження волі на 3-5 років або ув’язнення на 3-8 років.

Поліція подала до суду клопотання про арешт техніки до з’ясування усіх обставин.