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Полиция разоблачила подпольную распродажу военной техники

Вторник, 27 марта 2018, 15:34

В Житомирской области полиция вышла на схему хищения военной и другой специальной техники.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По ее информации, следователи наткнулись на технику в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

"В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, "Уралы", ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и воде", - говорится в сообщении.

Также изъято большое количество запчастей, аккумуляторные батареи, шины и документы о происхождении техники.

Сейчас правоохранители устанавливают принадлежность находок, пребывают ли они на соответствующем учете в воинских частях.

Попутно выяснилось, что физическое лицо разместило в интернете объявление о продаже указанной техники.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает ограничение свободы на 3-5 лет или тюремное заключение на 3-8 лет.

Полиция подала в суд ходатайство об аресте техники до выяснения всех обстоятельств.

 
 
 

При этом советник президента Юрий Бирюков назвал врунами средства массовой информации, написавшие о "краденой" технике. Об этом говорится в его посте в Facebook.

"Сначала Нацполиция выкладывает абсолютно корректную информацию, где в заголовке нет НИ СЛОВА о том, что техника краденная... А вот "наши" доблестные СМИ, от Вестей и Звезды до Гордона и 112-го - сразу же вынесли приговор и приписали слово "краденная", - негодует Бирюков.

Он выложил скрин-шот сообщения пресс-службы Нацполиции от 27 марта, в котором четко, хоть и не в заголовке, написано, что правоохранители "вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств".

 

Позднее полиция подкорректировала свой пресс-релиз, поменяв фразу на "обнаружили признаки хищения специальной техники и транспортных средств".

По словам Бирюкова, огромное количество военной техники оказалось в частных руках, поскольку еще в 2008 году правительство Юлии Тимошенко устроило большую распродажу этих объектов.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Житомиркриминалармия
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