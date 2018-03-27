Полиция разоблачила подпольную распродажу военной техники

В Житомирской области полиция вышла на схему хищения военной и другой специальной техники.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По ее информации, следователи наткнулись на технику в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

"В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, "Уралы", ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и воде", - говорится в сообщении.

Также изъято большое количество запчастей, аккумуляторные батареи, шины и документы о происхождении техники.

Сейчас правоохранители устанавливают принадлежность находок, пребывают ли они на соответствующем учете в воинских частях.

Попутно выяснилось, что физическое лицо разместило в интернете объявление о продаже указанной техники.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает ограничение свободы на 3-5 лет или тюремное заключение на 3-8 лет.

Полиция подала в суд ходатайство об аресте техники до выяснения всех обстоятельств.