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СБУ надала МЗС докази "шкідництва" 13 російських дипломатів

Вівторок, 27 березня 2018, 12:33

Служба безпеки України надіслала Міністерству закордонних справ докази того, що 13 російських дипломатів, яких висилають з країни, діяли на шкоду державі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Служба безпеки України надіслала до МЗС України відповідні доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду нашій державі 13 російських дипломатів, стосовно яких було прийнято рішення про видворення з української території", - розповідають у спецслужбі.

Там наголошують, що і надалі продовжуватимуть "активну солідарну роботу з партнерськими спецслужбами країн ЄС та США з викриття російських злочинних намірів".

СБУ переконана, що такі спільні дії України та інших країн суттєво ускладнять діяльність російських спецслужб.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяшпигунстводипломатичні відносиниСБУМЗС
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