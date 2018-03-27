СБУ направила в МИД доказательства "вредительства" российских дипломатов

1900 просмотров
Вторник, 27 марта 2018, 12:33

Служба безопасности Украины направила Министерству иностранных дел доказательства того, что 13 российских дипломатов, которых высылают из страны, действовали в ущерб государству.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы относительно целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории", - рассказывают в спецслужбе.

Там отмечают, что и в дальнейшем продолжат "активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений".

СБУ убеждена, что такие совместные действия Украины и других стран существенно усложнят деятельность российских спецслужб.

Дополняется...

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Росcия шпионаж дипломатические отношения СБУ МИД
powered by lun.ua
По теме
"Сделаем это в понедельник в три": детали договоренностей о высылке дипломатов РФ 27 марта 2018, 11:27
Среди жертв пожара в Кемерово – 41 ребенок 27 марта 2018, 11:16
В России начали слушать дело Сущенко 27 марта 2018, 10:56
Все новости
Главные новости
"Национальные Дружины" взяли под охрану телеканал ZIK
Нового главу НАПК будут выбирать 28 марта, Корчак – не претендент
Друзья России в ЕС отказываются высылать российских дипломатов: список стран
Полиция разоблачила подпольную распродажу военной техники
Все новости
Книга

"Бейся головой в стену". Отрывок из книги Степана Процюка

ted

Почему некомпетентные люди думают, что они едва не гении – TED