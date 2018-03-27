Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ направила в МИД доказательства "вредительства" российских дипломатов

Вторник, 27 марта 2018, 12:33

Служба безопасности Украины направила Министерству иностранных дел доказательства того, что 13 российских дипломатов, которых высылают из страны, действовали в ущерб государству.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы относительно целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории", - рассказывают в спецслужбе.

Там отмечают, что и в дальнейшем продолжат "активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений".

СБУ убеждена, что такие совместные действия Украины и других стран существенно усложнят деятельность российских спецслужб.

Дополняется...

Темы: Росcияшпионаждипломатические отношенияСБУМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: