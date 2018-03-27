СБУ направила в МИД доказательства "вредительства" российских дипломатов

Служба безопасности Украины направила Министерству иностранных дел доказательства того, что 13 российских дипломатов, которых высылают из страны, действовали в ущерб государству.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы относительно целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории", - рассказывают в спецслужбе.

Там отмечают, что и в дальнейшем продолжат "активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений".

СБУ убеждена, что такие совместные действия Украины и других стран существенно усложнят деятельность российских спецслужб.

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