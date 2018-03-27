Друзі Росії в ЄС відмовляються висилати російських дипломатів: список країн

11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.

Як пише брюссельське видання EUobserver, у вівторок список з 11 країн включає Австрію, Бельгію, Болгарію, Кіпр, Грецію, Ірландію, Люксембург, Мальту, Португалію, Словаччину та Словенію.

Деякі держави, стверджує видання, приєднаються до більшості країн ЄС у найближчі дні.

Бельгія досі зважує, кого зі 140 російських дипломатів, акредитованих при двосторонній місії в країні та посольствах ЄС і НАТО, можна вислати.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні у понеділок пообіцяв "вжити відповідних заходів", щоб "проявити солідарність з найближчим сусідом", пізніше у вівторок.

МЗС Словаччини заявило, що на подальші кроки, які країна готова розглянути, впливатиме "розвиток ситуації, а також відповідь Росії на заклики країн ЄС".

Португалія не планує висилати росіян, заявляючи, що надає перевагу спільним діям на рівні 28 країн ЄС, а не двостороннім крокам.

Інші країни ЄС, які мають міцні зв'язки з Москвою, також заявили, що не мають наміру висилати російських дипломатів.

Австрія вважає, що як нейтральна країна повинна стати мостом між РФ і Заходом, та зберегти контакти з росіянами. До австрійської правлячої коаліції входить крайня права Партія свободи, яка підписала угоду про співпрацю з правлячою російською партією "Єдина Росія".

Мальтійський уряд, який заробив сотні мільйонів євро на продажах паспортів ЄС багатим росіянам, заявив, що не видворятиме дипломатів РФ, тому що дипломатична місія Мальти у Москві дуже мала, а "будь-яка відповідь Росії фактично припинить дипломатичні відносини".

Болгарія, яка має міцні ділові зв'язки з російськими фірмами, вказала на те, що вона зараз головує у ЄС, тому повинна підтримувати нейтралітет.

Греція, де у правлячу коаліцію також входить проросійська крайня права партія "Незалежні греки", заявила, що ніколи не буде запроваджувати санкції проти постійного члена Ради безпеки ООН, і що вона хотіла б отримати більше доказів того, що сталося у Великій Британії. Кіпр, чиї банки тримають мільярди євро російських грошей та який теж продає паспорти ЄС багатим росіянам, наслідував цей приклад.

Міністр закордонних справ Словенії Карл Ержавец заявив в понеділок, що занадто рано приймати будь-які рішення, тому що спершу необхідно з’ясувати, що саме сталося у Великій Британії.

Угорщина, яка теж вважається проросійською, все ж вирішила вислати одного російського дипломата через атаку в Солсбері.

За останніми даними, вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії, зокрема - 17 країн ЄС, Україна, Канада, США, Албанія, Македонія, Норвегія та Австралія.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

Європейська правда