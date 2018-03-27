Друзья России в ЕС отказываются высылать российских дипломатов: список стран

11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.

Как пишет брюссельское издание EUobserver, во вторник список из 11 стран включает Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Грецию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словакию и Словению.

Некоторые государства, утверждает издание, присоединятся к большинству стран ЕС в ближайшие дни.

Бельгия до сих пор раздумывает, кого из 140 российских дипломатов, аккредитованных при двусторонней миссии в стране и посольствах ЕС и НАТО, можно выслать.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни в понедельник пообещал "принять соответствующие меры", чтобы "проявить солидарность с ближайшим соседом", позже во вторник.

МИД Словакии заявил, что на дальнейшие шаги, которые страна готова рассмотреть, будет влиять "развитие ситуации, а также ответ России на призывы стран ЕС".

Португалия не планирует высылать россиян, заявляя, что отдает предпочтение совместным действиям на уровне 28 стран ЕС, а не двусторонним шагам.

Другие страны ЕС, поддерживающие крепкие связи с Москвой, также заявили, что не намерены высылать российских дипломатов.

Австрия считает, что как нейтральная страна должна стать мостом между РФ и Западом и сохранить контакты с россиянами. В австрийскую правящую коалицию входит крайняя правая Партия свободы, которая подписала соглашение о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".

Мальтийское правительство, заработавшее сотни миллионов евро на продажах паспортов ЕС богатым россиянам, заявило, что не будет выдворять дипломатов РФ, так как дипломатическая миссия Мальты в Москве очень мала и "любой ответ России фактически прекратит дипломатические отношения".

Болгария, имеющая прочные деловые связи с российскими фирмами, указала на то, что она сейчас председательствует в ЕС, поэтому должна поддерживать нейтралитет.

Греция, где в правящую коалицию также входит пророссийская крайне правая партия "независимые греки", заявила, что никогда не будет вводить санкции против постоянного члена Совета безопасности ООН и что она хотела бы получить больше доказательств того, что произошло в Великобритании. Кипр, чьи банки хранят миллиарды евро российских денег и который тоже продает паспорта ЕС богатым россиянам, последовал этому примеру.

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил в понедельник, что слишком рано принимать какие-либо решения, так как сначала необходимо выяснить, что именно произошло в Великобритании.

Венгрия, которая тоже считается пророссийской, все же решила выслать одного российского дипломата из-за атаки в Солсбери.

По последним данным, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в частности, 17 стран ЕС, Украина, Канада, США, Албания, Македония, Норвегия и Австралия.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

Европейская правда