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З 3 млрд залучених на допомогу переселенцям, держава профінансувала 1%

Вівторок, 27 березня 2018, 12:41

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій за два роки залучило під свої проекти близько трьох мільярдів гривень, з них держава профінансувала щонайбільше 1%.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр МінТОТ Вадим Черниш.

За його словами, за два роки існування міністерства, на реалізацію проектів від міжнародних партнерів було залучено близько трьох мільярдів гривень.

"Наприклад, наразі здійснюються два великі проекти з USAID, тобто з урядом Сполучених Штатів, обсягом $87 млн. Загалом це проекти, за якими працює широкий спектр наших міжнародних партнерів, неурядових і урядових організацій, зокрема агенції ООН та інші", - сказав Черниш.

Він додав, що фінансову та гуманітарну допомогу жителям сходу України надавали Білорусь, Литва, Канада, Швейцарія та інші.

Керівник МінТОТ зазначив, що більшість проектів сконцентровані у п’яти регіонах, де велика кількість внутрішньо переміщених осіб, або де є громади, які зазнають негативного впливу збройного конфлікту. Але діяльність за цілою низкою проектів поширюється не тільки на схід, а й на всю країну.

"Минулого року на забезпечення цих потреб із бюджету було виділено 17 млн грн, а ми за два роки залучили близько 3 млрд грн загалом. Виходить, що бюджет фінансує трохи більше ніж 1%", - сказав Черниш.

За його словами, минулого року міністерство просило виділити 1,5 млрд грн на фінансування їхніх проектів і програм. Але було виділено лише 17 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: переселенці
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