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С 3 млрд привлеченных на помощь переселенцам, государство профинансировало 1%

Вторник, 27 марта 2018, 12:41

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий за два года привлекло под свои проекты около трех миллиардов гривен, из них государство профинансировало максимум 1%.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр МинВОТ Вадим Черныш.

По его словам, за два года существования министерства, на реализацию проектов от международных партнеров было привлечено около трех миллиардов гривен.

"Например, сейчас осуществляются два крупных проекта с USAID, то есть с правительством Соединенных Штатов, объемом $ 87 млн. В целом это проекты, по которым работает широкий спектр наших международных партнеров, неправительственных и правительственных организаций, в частности агентства ООН и другие", - сказал Черныш.

Он добавил, что финансовую и гуманитарную помощь жителям востока Украины оказывали Беларусь, Литва, Канада, Швейцария и прочие.

Руководитель МинВОТ отметил, что большинство проектов сконцентрированы в пяти регионах, где большое количество внутренне перемещенных лиц, или где есть общины, которые испытывают негативное влияние вооруженного конфликта. Но деятельность по целому ряду проектов распространяется не только на восток, но и на всю страну.

"В прошлом году на обеспечение этих потребностей из бюджета было выделено 17 млн ​​грн, а мы за два года привлекли около 3 млрд грн в целом. Получается, что бюджет финансирует чуть больше 1%", - сказал Черныш.

По его словам, в прошлом году министерство просило выделить 1,5 миллиарда гривен на финансирование их проектов и программ. Но было выделено лишь 17 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: переселенцы
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