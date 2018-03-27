Польща будуватиме на кордоні з Україною паркан

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Вівторок, 27 березня 2018, 12:52

Польська влада має намір у вересні почати зводити огорожу на кордоні з Україною та Білоруссю, щоб зупинити міграцію кабанів, які поширюють вірус африканської чуми свиней.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Кшиштоф Юргель, пише "Польське радіо".

"Під час постійного комітету (Ради міністрів) буде розглянута резолюція у справі програми будівництва паркану. Опрацьовується закон. Ми передбачаємо, що у вересні має початися будівництво", – сказав міністр.

Вартість побудови огорожі оцінюють у приблизно 300 млн злотих (71 млн євро). Це буде паркан з відповідною сіткою заввишки до двох метрів, що буде закріплений на глибині приблизно півметра.

Огорожу збудують уздовж східного кордону Польщі з Україною та Білоруссю. Інвестицію хочуть завершити впродовж 3-4 років. Насамперед паркан будуть встановлювати у тих місцях, де є найбільший ризик міграції кабанів.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав спецзакон про боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС).

Загалом, у Польщі з 2014 року зафіксовано 104 вогнища АЧС, при цьому 81 — у цьому році. Крім того, за цей час хворобу АЧС виявлено у майже 900 диких кабанів поблизу польсько-білоруського кордону, а також в околицях Варшави.

Європейська правда

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Теми: Польща кордон
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