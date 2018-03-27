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Польша будет строить на границе с Украиной забор

Вторник, 27 марта 2018, 12:52

Польские власти намерены в сентябре начать строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, чтобы остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, пишет "Польское радио".

"На заседании постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотрена резолюция о программе строительства ограждения. Прорабатывается закон. Мы предполагаем, что в сентябре должно начаться строительство", - сказал министр.

Стоимость постройки ограждения оценивается примерно в 300 млн злотых (71 млн евро). Это будет забор из сетки высотой до двух метров, закрепленный на глубине около полуметра.

Ограждение построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью. Инвестиции хотят завершить в течение 3-4 лет. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о борьбе с африканской чумой свиней (АЧС).

В целом в Польше с 2014 года зафиксировано 104 очага АЧС, при этом 81 – в этом году. Кроме того, за это время АЧС выявлено почти у 900 диких кабанов вблизи польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Европейская правда

Темы: Польшаграница
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