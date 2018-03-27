До України йде похолодання

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Вівторок, 27 березня 2018, 13:10

У середу, 28 березня, на територію України переміститься порція більш прохолодного повітря з північного заходу Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, погоду більшості областей у цей день визначатимуть атмосферні фронти. Місцями невеликий дощ і мокрий сніг, лише у більшості північних та південних областей вдень без опадів. Вночі на дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу; вдень 0-5° тепла, в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 6-11°.

У Києві в середу вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

 
Погода на 28 березня

У четвер, 29 березня, в західних, центральних і східних областях України - невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі на дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в південній частині, Закарпатті та Прикарпатті від 2° морозу до 4° тепла, вдень 7-13° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 6° морозу, вдень 2-8° тепла (в Чернігівській і Сумській областях вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла).

У Києві - без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

 
Погода на 29 березня

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Теми: погода
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