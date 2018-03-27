В Украину идет похолодание

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Вторник, 27 марта 2018, 13:10

В среду, 28 марта, на территорию Украины переместится порция более прохладного воздуха с северо-запада Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду большинства областей в этот день будут определять атмосферные фронты. Местами небольшой дождь и мокрый снег, лишь в большинстве северных и южных областей днем без осадков. Ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 6-11°.

В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

 
Погода на 28 марта

В четверг, 29 марта, в западных, центральных и восточных областях Украины - небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части, Закарпатье и Прикарпатье от 2° мороза до 4° тепла, днем 7-13° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 6° мороза, днем 2-8° тепла (в Черниговской и Сумской областях ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла).

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

 
Погода на 29 марта

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Темы: погода
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