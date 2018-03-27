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Третина українців не знають, хто винен у війні на Донбасі

Вівторок, 27 березня 2018, 14:19
Третина українців не знають, хто винен у війні на Донбасі
most-dnepr.info

Половина українців винуватять Росію та її прихильників у війні в нашій країні, третина вагається, а 15% покладають провину на Україну.

Про це свідчить опитування, проведене в лютому Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГО "Детектор медіа" за фінансування Міністерства іноземних справ Данії ("Даніда") та NED (США).

"52% дотримуються думки, що війну почали Росія та сепаратисти (хоча це водночас показує, що 15% покладають провину на Україну, а третина має невизначену думку; враховуючи, що від початку війни минуло чотири роки, це є негативним фактом)", – йдеться у звіті "Детектор медіа".

Хто винен у війні
Хто винен у війні
Детектор медіа (КМІС)

"43% вважають, що в Криму і "ДНР"/"ЛНР" переслідують українців та українськомовних (проти 10%, які вважають, що це в Україні переслідують росіян та російськомовних)", – додається у ньому.

Крім того, 30% респондентів бачать наступ на свободу слова, 33% вважають, що в Україні забагато прокремлівських ЗМІ, а 38% не мають визначеної думки з цього питання.

Простежується радше неприйняття громадянами обмежувальних заходів:

- 44% не підтримують заборони російських телеканалів (підтримують – 37%);

- 46% не підтримують заборони російських соціальних мереж (підтримують – 30%),

- 53% не підтримують заборони окремих артистів і російських фільмів (підтримують – 29%).

Тільки на заході України можна більш-менш говорити про певне домінування "проукраїнської" інтерпретації подій і про підтримку кроків керівництва.

Водночас навіть у випадку визначення, хто почав війну, 28% жителів західних областей або назвали Україну, або "не мають визначеної думки".

Заборону на російські серіали/соціальні мережі/російських артистів підтримують на заході України лише трохи більше половини населення (52-56 %).

Уже в центрі України 55% звинувачують Росію/сепаратистів у початку війни (хоча Україну звинувачують 14%, але 31% "не визначилися").

І якщо щодо заборони російських каналів переважає радше підтримка рішення, то у випадку серіалів, артистів і соціальних мереж більшість проти такого кроку.

На півдні і сході країни лише третина вважає, що війну почала Росія й сепаратисти (на Україну покладають відповідальність 17-18%, решта "не визначилися"). І більшість – проти обмежувальних заходів на російські телеканали, серіали/артистів й соцмережі.

 

Між тим, запровадження квот на українську мову на радіо і ТБ підтримують 33% українців, не підтримують – 43%.

Підтримка квот знижується з заходу на схід: якщо серед жителів західних областей 50% прихильно ставляться до цього (проти – 24%), то вже в центрі – 36% (проти 39%).

На півдні і сході України більшість населення (57% і 67%) виступає проти запровадження квот (а підтримують – відповідно, 22% і 14%).

 
ПІдтримка україномовних квот
КМІС
 
 

КМІС проводив це всеукраїнське опитування 5-21 лютого. Загалом провели 2043 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України. Їх опитували у домівках респондентів із використанням планшетів.

Вибірка стратифікована, чотириступенева. До вибірки не включали окуповані території сходу та Крим. Статистична похибка – до 3,3%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуваннявійнаДонбасмова
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