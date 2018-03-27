Треть украинцев не знают, кто виноват в войне на Донбассе

Половина украинцев винит Россию и ее сторонников в войне в нашей стране, треть колеблется, а 15% возлагают вину на Украину.



Об этом свидетельствует опрос, проведенный в феврале Киевским международным

институтом социологии по заказу ОО "Детектор медиа" при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида") и NED (США).



"52% придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты (хотя это одновременно показывает, что 15% возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение; учитывая, что с начала войны прошло четыре года, это является негативным фактом)", – говорится в отчете "Детектор медиа".



Кто начал войну "Детектор медиа" (КМИС)

"43% считают, что в Крыму и "ДНР"/"ЛНР" преследуют украинцев и украиноязычных (против 10%, которые считают, что это в Украине преследуют русских и русскоязычных)", – добавляется в нем.

Кроме того, 30% респондентов видят наступление на свободу слова, 33% считают, что в Украине слишком много прокремлевских СМИ, а 38% не имеют определенного мнения по этому вопросу.



Прослеживается скорее неприятие гражданами ограничительных мер:



- 44% не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают – 37%);



- 46% не поддерживают запрет российских социальных сетей (поддерживают – 30%),



- 53% не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают – 29%).



Только на западе Украины можно более-менее говорить об определенном доминировании "проукраинской" интерпретации событий и о поддержке шагов руководства.



В то же время даже в случае определения, кто начал войну, 28% жителей западных областей либо назвали Украину, либо "не имеют определенного мнения".



Запрет на российские сериалы/социальные сети/российских артистов поддерживают на западе Украины лишь немногим более половины населения (52-56%).



Уже в центре Украины 55% обвиняют Россию/сепаратистов в начале войны (хотя Украину винят 14%, но 31% "не определились").



И если по запрету российских каналов преобладает скорее поддержка решения, то в случае сериалов, артистов и социальных сетей большинство против такого шага.



На юге и востоке страны только треть считает, что войну начала Россия и сепаратисты (на Украину возлагают ответственность 17-18%, остальные "не определились"). И большинство – против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы/артистов и соцсети.





Между тем, введение квот на украинский язык на радио и ТВ поддерживают 33% украинцев, не поддерживают – 43%.



Поддержка квот снижается с запада на восток: если среди жителей западных областей 50% благосклонно относятся к этому (против – 24%), то уже в центре – 36% (против 39%).



На юге и востоке Украины большинство населения (57% и 67%) выступает против введения квот (а поддерживают – соответственно, 22% и 14%).

Поддержка украиноязычных квот КМИС

КМИС проводил этот всеукраинский опрос 5-21 февраля. Всего провели 2043 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины. Их опрашивали в домах респондентов с использованием планшетов.



Выборка стратифицированная, четырехступенчатая. В выборку не включали оккупированные территории востока и Крым. Статистическая погрешность – до 3,3%.