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Треть украинцев не знают, кто виноват в войне на Донбассе

Вторник, 27 марта 2018, 14:19
Треть украинцев не знают, кто виноват в войне на Донбассе
most-dnepr.info

Половина украинцев винит Россию и ее сторонников в войне в нашей стране, треть колеблется, а 15% возлагают вину на Украину.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в феврале Киевским международным институтом социологии по заказу ОО "Детектор медиа" при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида") и NED (США).

"52% придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты (хотя это одновременно показывает, что 15% возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение; учитывая, что с начала войны прошло четыре года, это является негативным фактом)", – говорится в отчете "Детектор медиа".

Кто начал войну
Кто начал войну
"Детектор медиа" (КМИС)

"43% считают, что в Крыму и "ДНР"/"ЛНР" преследуют украинцев и украиноязычных (против 10%, которые считают, что это в Украине преследуют русских и русскоязычных)", – добавляется в нем.

Кроме того, 30% респондентов видят наступление на свободу слова, 33% считают, что в Украине слишком много прокремлевских СМИ, а 38% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Прослеживается скорее неприятие гражданами ограничительных мер:

- 44% не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают – 37%);

- 46% не поддерживают запрет российских социальных сетей (поддерживают – 30%),

- 53% не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают – 29%).

Только на западе Украины можно более-менее говорить об определенном доминировании "проукраинской" интерпретации событий и о поддержке шагов руководства.

В то же время даже в случае определения, кто начал войну, 28% жителей западных областей либо назвали Украину, либо "не имеют определенного мнения".

Запрет на российские сериалы/социальные сети/российских артистов поддерживают на западе Украины лишь немногим более половины населения (52-56%).

Уже в центре Украины 55% обвиняют Россию/сепаратистов в начале войны (хотя Украину винят 14%, но 31% "не определились").

И если по запрету российских каналов преобладает скорее поддержка решения, то в случае сериалов, артистов и социальных сетей большинство против такого шага.

На юге и востоке страны только треть считает, что войну начала Россия и сепаратисты (на Украину возлагают ответственность 17-18%, остальные "не определились"). И большинство – против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы/артистов и соцсети.

 

Между тем, введение квот на украинский язык на радио и ТВ поддерживают 33% украинцев, не поддерживают – 43%.

Поддержка квот снижается с запада на восток: если среди жителей западных областей 50% благосклонно относятся к этому (против – 24%), то уже в центре – 36% (против 39%).

На юге и востоке Украины большинство населения (57% и 67%) выступает против введения квот (а поддерживают – соответственно, 22% и 14%).

Поддержка украиноязычных квот
Поддержка украиноязычных квот
КМИС
 
 

КМИС проводил этот всеукраинский опрос 5-21 февраля. Всего провели 2043 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины. Их опрашивали в домах респондентов с использованием планшетов.

Выборка стратифицированная, четырехступенчатая. В выборку не включали оккупированные территории востока и Крым. Статистическая погрешность – до 3,3%.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопросвойнаДонбассязык
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