Ірландія приєдналася до висилки дипломатів РФ

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Вівторок, 27 березня 2018, 14:57

Уряд Ірландії у вівторок оголосить при видворення одного російського дипломата через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

Про це повідомляє Rte.

У заяві міністра закордонних справ Саймона Ковні йдеться, що російському послу в Ірландії повідомили, що "акредитація одного із членів його персоналу з дипломатичним статусом припиняється" і ця людина повинна залишити Ірландію.

Минулої ночі Ковні розмовляв з міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном і запевнив, що Ірландія буде діяти солідарно з Британією.

Ковні заявив, що напад у Солсбері був "образою для заснованої на правилах міжнародної системи".

Ірландія приєдналася до 24 країн світу, які оголосили про видворення загалом 139 співробітників російських дипмісій у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Згодом стали відомі деталі домовленостей щодо скоординованої висилки дипломатів РФ.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

Європейська правда

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