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Ирландия присоединилась к высылке дипломатов РФ

Вторник, 27 марта 2018, 14:57

Правительство Ирландии во вторник объявит о выдворении одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщает Rte.

В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковни говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен покинуть Ирландию.

Прошлым вечером Ковни разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.

Ковни заявил, что нападение в Солсбери было "оскорблением для основанной на правилах международной системы".

Европейская правда

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