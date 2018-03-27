Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦПК: САП не надає ключовий доказ у справі про завод Фірташа

Вівторок, 27 березня 2018, 15:11

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначає, що справу про розтрату на "Запорізькому титано-магнієвому комбінаті", де має свою частку олігарх Дмитро Фірташ, можуть "поховати".

Про це він пише в своєму блозі на "Україніській правді".

Шабунін звинувачує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в затягуванні справи та ненаданні суду ключового доказу в справі – банківської виписки.

Голова ЦПК нагадує, що НАБУ звинувачує директора "ЗТМК" Володимира Сивака у розтраті майже 500 мільйонів гривень, які мали бути витрачені на модернізацію підприємства, а пішли – "на користь третіх осіб".

"Одним з головних доказів того, що гроші були витрачені не на ЗТМК, а перераховані іншим особам, є банківська виписка. І тут проблема – Спеціалізована антикорупційна прокуратура не надає банківські виписки по рахунку ТОВ "ЗТМК" у Надра банку, що підтверджують виведення Сиваком 492 мільйонів гривень, призначених на модернізацію підприємства", – зазначає Шабунін.

За його словами, без цього доказу визнати винним директора "ЗТМК" у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину та конфіскувати його майно буде неможливо.

"Річ у тому, що у 2015 році, коли справу розслідувала ще поліція – ці банківські виписки були вилучені з порушенням термінів. Саме тому суд не взяв цей наданий прокурорами доказ до уваги", – пояснює Шабунін.


Він зазначає, що відповідно до закону, цю проблему може виправити прокурор САП – повторно затребувати виписки по цьому рахунку а станом на зараз це не зроблено.

"Цього тижня у Запоріжжі відбудуться декілька судових засідань у справі "фірташівського" директора ЗТМК… Схоже, що справу Сивака планують так само по тихому злити. І якщо цього тижня прокурори САП не вживатимуть заходів для надання одного з ключових доказів – ніхто так і не понесе відповідальність за виведені 500 мільйонів на модернізацію комбінату", – наголошує Шабунін.

Теми: ФірташАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Фірташ
В UNIDO кажуть, що Фірташ не акредитований при їхній організації
Ще три облгази Фірташа приєднали до Групи Нафтогаз
Білорусь зробила Фірташа дипломатом, щоб вберегти від екстрадиції - DW
Останні новини
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
Усі новини...
Реклама: