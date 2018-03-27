ЦПК: САП не надає ключовий доказ у справі про завод Фірташа

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначає, що справу про розтрату на "Запорізькому титано-магнієвому комбінаті", де має свою частку олігарх Дмитро Фірташ, можуть "поховати".

Про це він пише в своєму блозі на "Україніській правді".

Шабунін звинувачує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в затягуванні справи та ненаданні суду ключового доказу в справі – банківської виписки.

Голова ЦПК нагадує, що НАБУ звинувачує директора "ЗТМК" Володимира Сивака у розтраті майже 500 мільйонів гривень, які мали бути витрачені на модернізацію підприємства, а пішли – "на користь третіх осіб".



"Одним з головних доказів того, що гроші були витрачені не на ЗТМК, а перераховані іншим особам, є банківська виписка. І тут проблема – Спеціалізована антикорупційна прокуратура не надає банківські виписки по рахунку ТОВ "ЗТМК" у Надра банку, що підтверджують виведення Сиваком 492 мільйонів гривень, призначених на модернізацію підприємства", – зазначає Шабунін.



За його словами, без цього доказу визнати винним директора "ЗТМК" у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину та конфіскувати його майно буде неможливо.



"Річ у тому, що у 2015 році, коли справу розслідувала ще поліція – ці банківські виписки були вилучені з порушенням термінів. Саме тому суд не взяв цей наданий прокурорами доказ до уваги", – пояснює Шабунін.



Він зазначає, що відповідно до закону, цю проблему може виправити прокурор САП – повторно затребувати виписки по цьому рахунку а станом на зараз це не зроблено.

"Цього тижня у Запоріжжі відбудуться декілька судових засідань у справі "фірташівського" директора ЗТМК… Схоже, що справу Сивака планують так само по тихому злити. І якщо цього тижня прокурори САП не вживатимуть заходів для надання одного з ключових доказів – ніхто так і не понесе відповідальність за виведені 500 мільйонів на модернізацію комбінату", – наголошує Шабунін.