ЦПК: САП не предоставляет ключевое доказательство по делу о заводе Фирташа

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Вторник, 27 марта 2018, 15:11

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отмечает, что дело о растрате на "Запорожском титано-магниевом комбинате", где имеет свою долю олигарх Дмитрий Фирташ, могут "похоронить".

Об этом он пишет в своем блоге на "Украиниський правде".

Шабунин обвиняет Специализированную антикоррупционную прокуратуру в затягивании дела и непредоставлении суду ключевого доказательства по делу – банковской выписки.

Глава ЦПК напоминает, что НАБУ обвиняет директора "ЗТМК" Владимира Сивака в растрате почти 500 миллионов гривен, которые должны быть потрачены на модернизацию предприятия, а пошли - "в пользу третьих лиц".

"Одним из главных доказательств того, что деньги были потрачены не на ЗТМК, а перечислены другим лицам, является банковская выписка. И здесь проблема - САП не предоставляет банковские выписки по счету ООО" ЗТМК "в Надра банке, подтверждающие вывод Сиваком 492 миллионов гривен, предназначенных на модернизацию предприятия", - отмечает Шабунин.

По его словам, без этого доказательства признать виновным директора "ЗТМК" в совершении особо тяжкого коррупционного преступления и конфисковать его имущество будет невозможно.

"Дело в том, что в 2015 году, когда дело расследовала еще полиция – эти банковские выписки были изъяты с нарушением сроков. Именно поэтому суд не принял этот предоставленное прокурорами доказательство во внимание", – объясняет Шабунин.

Он отмечает, что согласно закону, эту проблему может исправить прокурор САП - повторно потребовать выписки по этому счету а по состоянию на сейчас это не сделано.

"На этой неделе в Запорожье состоятся несколько судебных заседаний по делу "фирташевского" директора ЗТМК... Похоже, что дело Сивака планируют так же по-тихому слить. И если на этой неделе прокуроры САП не примут меры для предоставления одного из ключевых доказательств – никто так и не понесет ответственность за выведенные 500 миллионов на модернизацию комбината", – отмечает Шабунин.

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Темы: Фирташ Антикоррупционная прокуратура
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