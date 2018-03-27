Глава Верховного суду про тиск на суддів: "Навіть маком і сіллю засівають"

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Вівторок, 27 березня 2018, 16:04

Глава Верховного суду Валентина Данішевська визнає існування спроб політичного і бізнес-впливу на суддів, а також намірів квазі-громадськості тиснути на суд з метою прийняття певних рішень.

Про це вона сказала у вівторок на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, є ця проблема, вона залишається. І я думаю, немає жодної країни, в якій не намагалися б політичні сили, різні бізнес-центри впливати на суд. У різних країнах суди захищаються від цього, і ми не виняток", – зазначає Данішевська.

"У нас є проблеми, власне, з політичним впливом, є проблеми з впливом бізнес-груп, у нас є проблеми з впливом такої собі квазі-громадськості, коли під виглядом громадськості до судів приходять озброєні люди і починають тиснути на суд або тримати суддю в кабінеті", – говорить глава ВСУ.

Вона іронічно зауважила, що часом "бажання впливати доходить мало не до чаклунства, навіть маком і сіллю засівають".

За словами Данішевської, Вища рада правосуддя вже висловлювала свою позицію, зокрема, щодо зняття охорони судів.

"Вища рада правосуддя, ми в цілому і Рада суддів України ... розуміємо і відчуваємо ту грань між незалежністю судді, свавіллям, впливом на нього", - підкреслила вона.

За словами Данішевської, "щоб суддя був об'єктивним і незалежним, треба, щоб він, в першу чергу, нікого не боявся, був захищений настільки, щоб не було страху, що він оголосить рішення і не дійде додому. І про це має турбуватися держава в цілому, це не питання тільки суддів".

Говорячи про перші сто днів роботи суду, Данішевська розповіла, що з 15 грудня 2017 року суд отримав і продовжує отримувати справи від двох джерел - справи, які не були розглянуті вищими і попереднім Верховним судом України, і нові справи, які надходили безпосередньо в новий Верховний суд.

За її словами, Верховний суд отримав 75 ​​тисяч нерозглянутих справ і 29 тисяч нових справ. "Більше ста тисяч справ у нас зараз на руках і мають бути розглянуті", - сказала вона.

Данішевська уточнила, що близько 80 тисяч справ уже розподілені між суддями для розгляду.

Як повідомлялося, в кінці листопада 2017 року головою Верховного суду України було обрано Валентину Данішевську.

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Теми: суд
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