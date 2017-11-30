Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обрано голову нового Верховного Суду

Четвер, 30 листопада 2017, 12:56
Обрано голову нового Верховного Суду
CENSOR.NET

Новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.

Про це повідомляють "Українські новини".

За її кандидатуру проголосували 67 з 111 суддів на пленумі.

Данішевська обрана головою суду строком на 4 роки. Вона є також суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У зв'язку з обранням головою ВС Данішевська автоматично стала і членом Вищої ради правосуддя замість попереднього глави Верховного Суду Ярослава Романюка.

Тут же на пленумі вона прийняла присягу члена ВРП.

Як відомо, Данішевська є засновником і головою благодійної організації "Центр комерційного права".

У 2015 році вона була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції. Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.

Також близько 10 років Данішевська працювала суддею Арбітражного суду.

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду – 120 осіб стали переможцями конкурсу.

Громадські активісти заявляли, що 30 зі 120 переможців конкурсу до Верховного Суду – недоброчесні, а це аж 25%.

5 вересня Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президенту про призначення кількох суддів: Олександра Білика, Віктора Кицюка та Станіслава Ноздрякова.

25 вересня член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко написав, що Вища рада правосуддя майже завершила перевірку суддів – але звільнила всього 10% "суддів  Майдану".

Наступного дня у ВРП пообіцяли врахувати висновки Громадської радидоброчесності.

Теми: Верховний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Верховний суд
Верховний Суд залишив чинним рішення НБУ про 95 мільйонів штрафу для "Сбербанку"
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Провалений іспит на корупцію: чому Верховний Суд заходить на нове коло реформування? 
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: