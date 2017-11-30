Обрано голову нового Верховного Суду

Новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.

Про це повідомляють "Українські новини".

За її кандидатуру проголосували 67 з 111 суддів на пленумі.

Данішевська обрана головою суду строком на 4 роки. Вона є також суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У зв'язку з обранням головою ВС Данішевська автоматично стала і членом Вищої ради правосуддя замість попереднього глави Верховного Суду Ярослава Романюка.

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Тут же на пленумі вона прийняла присягу члена ВРП.

Як відомо, Данішевська є засновником і головою благодійної організації "Центр комерційного права".

У 2015 році вона була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції. Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.

Також близько 10 років Данішевська працювала суддею Арбітражного суду.

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду – 120 осіб стали переможцями конкурсу.

Громадські активісти заявляли, що 30 зі 120 переможців конкурсу до Верховного Суду – недоброчесні, а це аж 25%.

5 вересня Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президенту про призначення кількох суддів: Олександра Білика, Віктора Кицюка та Станіслава Ноздрякова.

25 вересня член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко написав, що Вища рада правосуддя майже завершила перевірку суддів – але звільнила всього 10% "суддів Майдану".

Наступного дня у ВРП пообіцяли врахувати висновки Громадської радидоброчесності.