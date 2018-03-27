"Газпром" і "Нафтогаз" провели переговори про розірвання контрактів

"Газпром" і "Нафтогаз України" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Про це повідомив заступник голови правління російського газового холдингу Олександр Медведєв, передає ТАСС.

"Так, дійсно, минулого тижня відбулася зустріч "Газпрому" і "Нафтогазу України", переговорний процес в рамках процедури по розірванню контрактів на поставку і транзит газу почався. Крім того, "Газпром" ще раз повідомив "Нафтогаз", що буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту. Апеляція по цій справі буде подана до кінця березня", - сказав Медведєв

21 березня "Газпром" направив до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду з "Нафтогазом України" про постачання газу. У листопаді минулого року "Газпром" подав заяву до апеляційного суду про оскарження окремого рішення щодо постачання газу і його часткове скасування. До кінця березня "Газпром" планує подати апеляцію на рішення суду за контрактом на транзит.

Як зазначили у прес-службі Нафтогазу, на цьому засіданні "Газпром" відмовився відновлювати газопостачання до України, а також відмовився підтвердити, що сплачує 2,6 мільярда доларів.

"Позиція "Газпрому" на цій зустрічі полягала в тому, щоб змінити контракти або припинити дії контрактів", - прокоментували в Нафтогазі.

Повідомляється, що обидві пропозиції були відхилені у зв’язку з тим, що вони суперечать або ігнорують рішення Стокгольмського арбітражу.

Сторони погодились провести черговий раунд переговорів у квітні, де також очікується, що "Газпром" прокоментує запит на перегляд тарифів "Нафтогазу" та використання української газотранспортної системи для транзиту газу з Росії до ЄС після закінчення терміну дії діючого контракту в 2019 році.

Нагадаємо, Рада директорів "Газпрому" обрала Михайла Путіна заступником голови правління "Газпрому" строком на п'ять років.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції України розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського Газпрому 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда