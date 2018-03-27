"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры о расторжении контрактов

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Об этом сообщил заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев, передает ТАСС.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - сказал Медведев



21 марта "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Нафтогазом Украины" о поставках газа. В ноябре прошлого года "Газпром" подал заявление в апелляционный суд об оспаривании отдельного решения по поставкам газа и его частичной отмене. До конца марта "Газпром" планирует подать апелляцию на решение суда по контракту на транзит.

Как отметили в пресс-службе Нафтогаза, на этом заседании "Газпром" отказался восстанавливать поставки газа в Украину, а также отказался подтвердить, что заплатит 2,6 миллиарда долларов.



"Позиция" Газпрома "на этой встречи заключалась в том, чтобы изменить контракты или прекратить действия контрактов", - прокомментировали в Нафтогазе.



Сообщается, что оба предложения были отклонены в связи с тем, что они противоречат или игнорируют решения Стокгольмского арбитража.



Стороны согласились провести очередной раунд переговоров в апреле, где также ожидается, что "Газпром" прокомментирует запрос на пересмотр тарифов "Нафтогаза" и использования украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после окончания срока действия действующего контракта в 2019 году.

Напомним, Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Также стало известно, что Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда