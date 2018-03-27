На Миколаївщині заблокували три траси: вимагають ремонту

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Вівторок, 27 березня 2018, 16:51

На Миколаївщині місцеві мешканці перекрили три траси, вимагаючи ремонту доріг.

Про це повідомляє 27 березня прес-служба поліції Миколаївської області.

Так другу добу триває блокування дороги на Кропивницький у селі Возсіятське Єланецького району.

 

Місцеві мешканці ходять по пішохідному переходу та вимагають здійснення ремонтних робіт дорожнього покриття автошляху, який проходить через населений пункт. Зазначається, що поліція "здійснює охорону публічного порядку".

Крім цього мешканці районного центру Єланець перекрили автомобільний рух на перехресті автодоріг державного значення Р-55 "Одеса-Вознесенськ-Новий Буг" та Т-1510 "Арбузинка-Єланець-Нова Одеса-Миколаїв".

 

Вони також вимагають ремонту доріг.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області на своєму сайті зробила відповідне попередження для водіїв про обмеження руху.

Українська правда
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Теми: дороги Миколаївська область
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